Brasile: cancelliere tedesco Merkel guarda con "preoccupazione" alla situazione del paese (2)

- Per il deputato, l'Unione europea dovrebbe infatti utilizzare il suo peso economico come strumento di pressione per favorire la tutela dei diritti umani e la protezione dell'ambiente. Precedentemente, in una intervista con Dw, l'eurodeputato del partito dei Verdi tedesco, Martin Häusling, aveva affermato che il presidente brasiliano non condivide gli stessi valori democratici dell'Unione europea e che quindi non ci sarebbe alcuna base per negoziare un accordo con il Mercosur. (segue) (Brb)