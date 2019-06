Difesa: Serbia, ministro Vulin a colloquio con delegazioni straniere a margine fiera Partner 2019

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto oggi a Belgrado una serie di incontri a margine della fiera Partner 2019 dedicata al settore bellico. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministro ha incontrato oggi una delegazione degli Emirati Arabi Uniti e una delegazione proveniente dal Camerun. Vulin ha sottolineato in entrambi i colloqui che l'esposizione fieristica rappresenta "un'ottima occasione" per far conoscere le nuove produzioni le possibilità tecnologiche dell'industria bellica serba. Nel colloquio con la delegazione emiratina il ministro ha espresso soddisfazione per l'intensificazione della cooperazione fra i due paesi nel settore della difesa. Vulin ha infine ribadito l'intenzione di Belgrado di rafforzare ulteriormente i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Nel colloquio con la delegazione del Camerun Vulin ha ringraziato il paese per il non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. Nel corso della riunione è stato inoltre ribadita l'intenzione di entrambe le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel settore della difesa. (Seb)