Turismo: Albania, nei primi 5 mesi del 2019 numero visitatori stranieri cresciuto del 5,8 per cento (2)

- I visitatori dal Kosovo, rappresentano il maggiore gruppo dei visitatori stranieri in Albania. Nonostante il calo verificatosi a maggio, il loro numero, circa 395 mila unità nei primi 5 mesi dell'anno, è stato pari al 26 per cento del totale dei turisti giunti nel paese. Al secondo posto per numero dei visitatori, si riconfermano i macedoni, con oltre 209 mila persone, ossia +2,9 per cento. A seguire i visitatori dalla Grecia, con oltre 205 mila persone, +7,5 per cento. Al quarto posto gli italiani, con oltre 117 mila visitatori, ossia 9,7 per cento in più. Solo lo scorso mese di maggio, gli italiani giunti in Albania sono stati di oltre 29 mila unità, +12,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita piu' forte e' stata registrata fra i turisti svizzeri, +28,4 per cento, anche se in totale risultano poco meno di 14 mila visitatori. (segue) (Alt)