Kosovo: premier Haradinaj, Serbia vuole creare crisi umanitaria nel nord del paese

- Il governo di Pristina ritiene che la Serbia stia tentando di creare una crisi umanitaria nel nord del Kosovo. Lo ha affermato il premier kosovaro Ramush Haradinaj, ripreso dall’emittente “Rtk”. “Abbiamo le prove che questo scenario sia in via di realizzazione e che ci siano persone coinvolte. Non permetteremo che si vada a verificare una qualsiasi carenza di beni, perché andrebbe a colpire dei cittadini del Kosovo. Lavoreremo per sventare questo scenario”, ha chiarito Haradinaj. (segue) (Kop)