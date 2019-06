Kosovo: premier Haradinaj, Serbia vuole creare crisi umanitaria nel nord del paese (4)

- "Nonostante le recenti iniziative per sbloccare il processo di dialogo, il risultato è zero. La mancanza di dialogo e la prospettiva di raggiungere un accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è la più grande minaccia possibile per la sicurezza e la stabilità del Kosovo", ha aggiunto il capo dello Stato. Thaci ha proseguito sottolineando che "sappiamo tutti che non possiamo aspettare altri vent'anni per chiarire i nostri rapporti con la Serbia. Il tempo non è dalla nostra parte. Lo status quo nei nostri rapporti con la Serbia è instabile". (segue) (Kop)