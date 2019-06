Kosovo-Francia: premier Haradinaj incontra il primo luglio a Parigi ministro Castaner (4)

- "Il Kosovo è il solo paese in Europa con una libertà di movimento limitata e questo non è in accordo con i valori dell'Ue", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo Duharta Hoxha. Secondo il ministro kosovaro, è comprensibile che l'Ue non voglia prendere decisioni sulla liberalizzazione dei visti considerando il prossimo appuntamento con le elezioni europee a fine maggio ma dopo il voto, a modo di vedere di Hoxha, Bruxelles dovrà prendere delle decisioni in merito. (segue) (Kop)