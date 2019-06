Kosovo-Francia: premier Haradinaj incontra il primo luglio a Parigi ministro Castaner (7)

- Il capo della rappresentanza dell'Unione europea a Pristina, Nataliya Apostolova, ha assicurato a fine gennaio che non ci saranno condizioni aggiuntive per la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. Apostolova ha detto che il Kosovo ha centrato tutti i criteri richiesti per la liberalizzazione dei visti e ora spetta agli Stati membri dare il via libera definitivo. "La Commissione europea ha fatto il suo lavoro; ha dato raccomandazione al Parlamento europeo e al Consiglio, ora la palla è agli Stati membri che devono prendere una decisione", ha ribadito l'ambasciatore Ue. Secondo la Commissione europea, il Kosovo ha dato adempimento alle ultime condizioni richieste per la liberalizzazione dei visti con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro e con alcuni progressi registrati sul fronte della lotta alla corruzione. (segue) (Kop)