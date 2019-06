Kosovo-Francia: premier Haradinaj incontra il primo luglio a Parigi ministro Castaner (8)

- La stampa di Pristina ha riportato negli ultime mesi che il Kosovo ha poche possibilità di ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea durante il semestre di presidenza romeno nei primi sei mesi del 2019, parlando di uno sviluppo "altamente improbabile" in quanto la Romania è uno dei cinque paesi membri dell'Ue che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Il ministro dell'Integrazione europea Dhurata Hoxha si è detta consapevole che la presidenza romena non avrà come priorità la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, ma ha anche auspicato che Bucarest non porrà ulteriori ostacoli a questo processo. (segue) (Kop)