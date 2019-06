Scuola: Cdm approva regolamento modalità esami di Stato in Valle d'Aosta

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 giugno a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti e d’intesa con la Regione Valle d’Aosta, ha approvato, in esame definitivo un regolamento da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce disposizioni relative alle modalità e ai criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella regione Valle d’Aosta. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento, adottato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede per la Valle d’Aosta una prova scritta di lingua francese in aggiunta a quelle previste per le altre regioni, aggiorna i criteri di valutazione delle prove, precisando i punteggi di cui dispone la commissione di esame, ovvero quaranta punti per le prove scritte e venti punti per il colloquio e disciplina le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese da parte della commissione d’esame.Sul testo è stato acquisito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Ha partecipato all'esame l'assessora all'Istruzione, alla Ricerca e Politiche giovanili Chantal Certan, delegata dal Presidente della Regione Valle d'Aosta, che è stato invitato a norma di Statuto. (Com)