Cdm: Antonio Naddeo nominato presidente Aran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 26 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ha deliberato il conferimento per quattro anni dell’incarico di presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Aran al cons. Antonio Naddeo. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. (Com)