Governo: Cdm esamina nove leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Lazio n. 7 del 02/05/2019, recante “Modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modifiche”; la legge della Regione Calabria n. 11 del 07/05/2019, recante “Disposizioni relative alla città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014”; la legge della Regione Calabria n. 12 del 07/05/2019, recante “Ratifica dell’accordo per l’istituzione dell’area integrata dello stretto tra la regione siciliana, la regione Calabria, la città metropolitana di Messina, la città metropolitana di Reggio Calabria e la conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’area dello stretto”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 03/05/2019, recante “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali”; la legge della Regione Piemonte n. 19 del 07/05/2019, recante “Modifiche all’allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)”; la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/05/2019, recante “Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica)”; la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/05/2019, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. 1° Provvedimento”; la legge della Regione Liguria n. 8 del 06/05/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2019)”.Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. (Com)