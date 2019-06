Brasile: ministro Energia, prezzo del gas impedisce crescita industria nazionale

- Il ministro delle Miniere e dell'energia, Bento Albuquerque, ha dichiarato oggi, 26 giugno, che il prezzo praticato per la vendita di gas naturale in Brasile aumenta i costi di produzione, rendendo l'industria brasiliana "economicamente non gestibile". Per il ministro, un miglior uso del gas si tradurrebbe in un significativo risparmio energetico, a vantaggio sia dei consumatori industriali che residenziali. "Stiamo cercando di migliorare questo con un nuovo modello di mercato del gas", ha detto Albuquerque nel corso di un'udienza della commissione per l'energia della Camera dei deputati, dove ha presentato i dettagli della nuova proposta del governo per il mercato del gas. (segue) (Brb)