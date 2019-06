Brasile: ministro Energia, prezzo del gas impedisce crescita industria nazionale (4)

- Appena ieri, 25 giugno, il Consiglio nazionale per la politica energetica (Cnpe), collegato al ministero brasiliano dell'Energia, ha approvato una risoluzione che contiene le linee guida per la liberalizzazione del mercato del gas naturale. L'obiettivo del governo è quello di promuovere la libera concorrenza nel settore, creando le condizioni per l'accesso ai gasdotti di trasmissione e altri segmenti delle infrastrutture, come le unità di ri-gassificazione e i terminali di gas naturale Gas (Gln). Una delle misure più rilevanti tra quelle stilate dalla Cnpe riguarda la politica della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras, che attualmente gestisce il mercato del gas in monopolio. Il Cnpe raccomanda alla Petrobras di concedere accesso a nuove società al sistema di trasporto del gas naturale. Inoltre, il consiglio ha anche raccomandato che il governo federale incoraggi gli stati a modernizzare la regolamentazione dei servizi del gas. Il Ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha affermato in una conferenza stampa che il testo completo della risoluzione sarà liberato soltanto dopo la firma del testo da parte del Presidente Jair Bolsonaro. (Brb)