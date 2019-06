Brasile: cancelliere tedesco Merkel guarda con "preoccupazione" alla situazione del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta, la Merkel ha ribadito che la risposta alla situazione in Brasile oggi non è quella di rinunciare ad un accordo con il Mercosur. "Non penso che se non raggiungessimo un accordo con il Mercosur, questo porterebbe alla diminuzione della deforestazione in Brasile, al contrario". "Farò del mio meglio, in mio potere, in modo che ciò che accadrà in Brasile non accadrà più" ha affermato il cancelliere federale tedesco. Merkel ha poi sottolineato "Anch'io vedo con grande preoccupazione la situazione in Brasile e durante il vertice del G20 ci sarà l'opportunità di parlare direttamente sull'argomento con il presidente Bolsonaro, perché considero drammatico ciò che sta accadendo in Brasile", ha riferito Merkel". (segue) (Brb)