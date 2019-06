Brasile: cancelliere tedesco Merkel guarda con "preoccupazione" alla situazione del paese (4)

- La politica di Bolsonaro sull'ambiente è un obiettivo costante di critica in Europa. Ad aprile, oltre 600 scienziati europei e circa 300 indigeni, in una lettera pubblicata sulla rivista scientifica Science, hanno chiesto all'Unione europea di subordinare le importazioni dal Brasile alla protezione dell'ambiente e dei diritti umani. All'inizio di giugno, Germania e Norvegia hanno espresso opposizione alla proposta del governo di Bolsonaro di modificare la destinazione dei fondi stanziati dai due paesi in favore della difesa della foresta Amazzonia. (Brb)