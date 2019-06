Usa: stampa, aziende aggirano tariffe contro Cina praticando trasbordo in altri paesi

- Miliardi di dollari di beni prodotti in Cina e soggetti alle tariffe dall'amministrazione Trump riescono ad evitare i prelievi contro la Cina entrando negli Stati Uniti attraverso altri paesi dell'Asia, in particolare il Vietnam. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, l'amministrazione Trump sta cercando da più di un anno di bloccare la pratica, nota come trasbordo, per cui le esportazioni cinesi sono minimamente lavorate o modificate durante una breve sosta in un terzo porto da dove poi vengono riesportate, evitando così i dazi Usa. Nei primi cinque mesi di quest'anno, le esportazioni dalla Cina verso il Vietnam di elettronica, computer, macchinari e altre attrezzature sono nettamente aumentate rispetto a un anno prima. A sua volta sono aumentante anche le esportazioni di tali beni dal Vietnam agli Stati Uniti. (segue) (Was)