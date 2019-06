Alitalia: Salvini, non ho pregiudizi, ok Atlantia

- "Stiamo ragionando su Ilva e anche su Alitalia, di proroga in proroga. A me non piacciono i pregiudizi". Su Atlantia e i Benetton in Alitalia "sarei stato più laico, sono 11 mila posti di lavoro, non possiamo permetterci di portare i libri in tribunale a metà luglio. Voglio vedere aerei che volano". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai 1. A chi gli chiedeva se si turerebbe il naso per l'ingresso di Atlantia in Alitalia, nonostante la vicenda del Ponte di Genova, Salvini ha risposto: "Si".(Rer)