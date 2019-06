Ue-Mercosur: domani incontro a livello ministeriale a Bruxelles, attesa su possibile definizione accordo libero scambio

- I ministri degli Esteri del Mercato comune del Sud (Mercosur), l'area di integrazione commerciale composta da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, si trovano da oggi a Bruxelles per le giornate conclusive dei negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea (Ue). I rappresentanti diplomatici sudamericani si incontreranno domani con i vertici del blocco europeo, incontro al termine del quale è attesa una definizione nel senso di un'ulteriore estensione delle trattative o di una poco probabile fumata bianca all'accordo. Le trattative tra le due parti hanno fatto progressi sostanziali in questi ultimi mesi soprattutto grazie al consenso unanime registrato a livello politico tra i paesi sudamericani, ma da parte europea le posizioni sono ancora divise con un nucleo di paesi che offrono una tenace resistenza alla chiusura dei tavoli in materia di agricoltura e allevamento. (segue) (Abu)