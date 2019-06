Ue-Mercosur: domani incontro a livello ministeriale a Bruxelles, attesa su possibile definizione accordo libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, in coincidenza con l'inizio delle conversazioni tra le delegazioni tecniche dei due blocchi, i leader di sette paesi europei hanno firmato una lettera di esortazione al presidente della Commissione europea affinché faccia il possibile per culminare i negoziati per l'accordo di libero scambio con il Mercosur. La lettera, promossa in primo luogo dal premier spagnolo Pedro Sanchez, contiene un invito a formulare una proposta di accordo "equilibrata e ragionevole" e "a combattere la minaccia del protezionismo", ed è stata firmata dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dai capi di governo di Olanda, Svezia, Portogallo, Lituania e Repubblica Ceca. (segue) (Abu)