Ue-Mercosur: domani incontro a livello ministeriale a Bruxelles, attesa su possibile definizione accordo libero scambio (4)

- Il governo argentino che presiede il blocco sudamericano in questo semestre, aveva previsto da parte sua una "chiusura delle trattative entro la fine del mese". Lo aveva affermato lo scorso 4 giugno il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie, nel quadro di un incontro in Argentina con esponenti dell'imprenditoria agricola locale. Faurie era entrato anche nei dettagli dell'accordo e aveva affermato che "si è arrivati ad un consenso sul settore agricolo", il punto più difficile da sbloccare del negoziato. Il ministro argentino, aveva ammesso che "la proposta della Commissione europea in materia di carne è discreta ma che l'insieme dell'accordo ha molti benefici per i quattro paesi del Mercosur". "Prevediamo di chiudere i negoziati questo mese a Bruxelles", aveva quindi aggiunto Faurie. (segue) (Abu)