Ue-Mercosur: domani incontro a livello ministeriale a Bruxelles, attesa su possibile definizione accordo libero scambio (5)

- L'ultimo round di negoziati tra i due blocchi si era chiuso a metà maggio a Buenos Aires. "Nella settimana dal 13 al 17 maggio le delegazioni di Unione europea e Mercosur hanno portato avanti un'intensa agenda di riunioni per continuare ad avanzare nei diversi capitoli inclusi nei negoziati commerciali tra i due blocchi" si leggeva in un comunicato. Il documento finale sottolineava quindi la constatazione di "progressi in tutte le aree". "Siamo soddisfatti con il lavoro svolto dalle delegazioni e con i sostanziali progressi registrati nella maggior parte dei tavoli" aveva dichiarato il sottosegretario alle Relazioni economiche internazionali argentino, Horacio Reyser. (Abu)