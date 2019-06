Autonomia: Salvini, se M5s continua a dire no è un problema

- "Sull'autonomia differenziata la riforma Stefani è a parità di spesa. La Calabria non ci perde una lira, il Veneto non ci guadagna una lira. È una gara di efficienza: significa più trasparenza. Se il M5S continuasse a dire no sarebbe un problema". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Con la riforma tagliamo gli sprechi.- ha aggiunto Salvini - l'obiettivo è spendere tutti la stessa cifra per avere gli stessi servizi. Ma ci sono almeno 5 anni", prima che entri in vigore, "non si fa in 5 minuti".(Rer)