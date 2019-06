Ex Ilva: Salvini, non ci possiamo permettere chiusura

- "Non ci possiamo permettere la chiusura dell'ex-Ilva, sono migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. Per carità la tutela ambientale, ma gli imprenditori arrivati adesso hanno ereditato una situazione disastrosa e in 9 mesi non possono sistemarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. (Rer)