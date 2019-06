Usa: Trump attacca Mueller, “cancellò messaggi tra due ex funzionari Fbi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'ex procuratore speciale Robert Mueller di aver commesso un crimine cancellando alcuni messaggi di testo inviati tra due ex funzionari del Federal Bureau of Investigation (Fbi), che lavoravano all'inchiesta “Russiagate”, e che erano stati critici nei confronti di Trump durante la sua campagna del 2016. "(Mueller) ha fatto tabula rasa di tutte le cose tra Strzok e Page", ha detto Trump durante un'intervista a “Fox Business Network”. "Li ha bloccati (i messaggi). Sono spariti. E questo è illegale. È un crimine", ha tuonato il presidente riferendosi a un rapporto generale dell'ispettore del dipartimento di Giustizia dello scorso dicembre, secondo il quale sono andati persi 19.000 messaggi di testo a causa di problemi tecnici, cancellati involontariamente da Mueller o da qualcun altro. (segue) (Was)