Manovra: Salvini, inviterò parti sociali a Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro metà luglio inviterò, non convocherò perché non ne ho l'autorità, ma inviterò anche costruttori, sindacati, Confindustria, Confcommercio, Coldiretti al ministero dell'Interno per ragionare insieme di manovra economica, per chiamare tutti a scrivere in parte la manovra, in modo tale che nessuno possa dire 'non lo sapevo', 'non c'ero' ". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. (Rer)