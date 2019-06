Usa-Argentina: firmato protocollo per modernizzare servizi di trasporto aereo

- Gli Stati Uniti e l'Argentina hanno firmato un protocollo per aggiornare l'accordo sui servizi di trasporto aereo del 1985 tra le due nazioni: lo ha annunciato oggi, 26 giugno, il dipartimento di Stato Usa in un comunicato. Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Elaine Chao, e il ministro dei Trasporti argentino Guillermo Dietrich hanno firmato un Protocollo di emendamento che modernizza l'Accordo sui servizi di trasporto aereo del 1985 tra gli Stati Uniti e l'Argentina, si legge. Facilitando i viaggi aerei e il commercio, aumentano anche i già forti legami commerciali ed economici dei nostri due paesi, continua la nota. Il dipartimento di Stato ha affermato che la modernizzazione dell'accordo sarà vantaggioso per le compagnie aeree, i lavoratori dell'aviazione, i viaggiatori, le imprese, gli aeroporti e le località. L'anno scorso, le compagnie aeree statunitensi e argentine hanno trasportato circa 1,8 milioni di passeggeri tra i due paesi, tra cui quasi un milione sulla rotta Miami-Buenos Aires, secondo il dipartimento dei Trasporti Usa. (Was)