Migranti: Bernini (FI) su Sea Watch, Pd protesta ma è primo responsabile di questa deriva

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "quella che si sta giocando sulla pelle dei 47 migranti della Sea Watch è sicuramente una brutta partita. Ma il Pd che accusa Salvini di tenerli in ostaggio dovrebbe fare una profonda riflessione sul perché siamo arrivati a questo punto. Non sono stati forse i governi del Pd, prima di Minniti, a tenere in ostaggio l’Italia con la politica indiscriminata delle porte aperte senza pretendere che l’Europa facesse la sua parte? Era inevitabile che alle porte aperte seguissero i porti chiusi. E se la commissione europea dei diritti umani ieri ha respinto il ricorso della Sea Watch", prosegue la parlamentare, "significa che ci sono anche organismi comunitari che hanno preso atto dell’impossibilità che l’immigrazione pesi sulle spalle di un solo paese, che non può farsi imporre le politiche migratorie dalle Ong". (Com)