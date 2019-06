Ex Ilva: Bernini (FI), chiusura vicina, capolavoro alla rovescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "i cinque Stelle stanno per raggiungere il loro obiettivo: in assenza di una soluzione al problema della protezione legale, infatti, l’ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge con cui il governo - rinnegando i patti - ha abolito lo scudo penale. Di questo passo", conclude la parlamentare, "nessuno verrà più a investire in Italia. Un capolavoro alla rovescia, nel silenzio connivente della Lega". (Com)