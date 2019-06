Giustizia: Salafia (M5s), Parlamento sarà centrale su riforma sistema Csm

- Angela Salafia, deputata del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "occorre intervenire per garantire la terzietà e l'indipendenza della magistratura e per farlo non possiamo che puntare su un sistema meritocratico e su un diverso meccanismo di elezione dei membri del Csm. L'impegno del ministro Bonafede per riformare l'organo di autogoverno della magistratura, insieme al processo penale e a quello civile, ci soddisfa in pieno. Tra le priorità c'è anche quella di mettere mano alle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei membri laici e di quelli togati, oltre alla questione dello 'stop' definitivo alle 'porte girevoli' per i magistrati. Il progetto illustrato da Bonafede", aggiunge la parlamentare pentastellata, "è basato su una idea di riforma profonda del Csm e della giustizia, e saremo felici di dare il nostro contributo alla sua realizzazione. Una parte decisiva di questo progetto riguarda il sistema elettivo del Csm, un processo al quale parteciperemo con responsabilità. Si tratta di un tema fondamentale per il futuro della nostra democrazia e della giustizia, e siamo lieti del fatto che", conclude Salafia, "come annunciato dal ministro, sarà affidato al Parlamento e alla sua centralità".(Com)