Brasile: nel 2017 chiuse oltre 21 mila imprese a causa della recessione (2)

- Nel suo ultimo rapporto, diffuso il 4 giugno, la Banca mondiale (Bm) ha ridotto le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo brasiliano (Pil) nel 2019, passando dal 2,2 per cento stimato a gennaio all'1,5 per cento. In Brasile, si legge nel rapporto, sebbene le condizioni del credito e del mercato del lavoro siano migliorate, gli indicatori di attività economica continuano a mostrare progressi lenti e una progressiva erosione delle stime di crescita. (segue) (Brb)