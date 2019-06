Italia-Senegal: viceministro Del Re riceve ministro Agricoltura Baldè, focus su cooperazione nell'agro-alimentare

- Il viceministro agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha ricevuto alla Farnesina il ministro dell’Agricoltura del Senegal, Moussa Baldè. L’incontro, riferisce una nota della Farnesina, ha consentito uno scambio di vedute sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione nel settore agro-alimentare. Dopo aver evidenziato l’interesse strategico dell’Italia per il Sahel, il viceministro ha mostrato apprezzamento per la “Country Presentation” organizzata dall’ambasciata del Senegal in collaborazione con Assafrica e Assolombarda il 31 maggio scorso a Milano. (segue) (Com)