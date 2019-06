Italia-Senegal: viceministro Del Re riceve ministro Agricoltura Baldè, focus su cooperazione nell'agro-alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Del Re ha quindi menzionato il progetto “Piesan”, con cui l’Italia fornisce un credito di aiuto di 10 milioni per iniziative nella regione di Niayes, sottolineando come la cooperazione allo sviluppo italiana investa soprattutto nei settori che stimolano la creazione di reddito, lo sviluppo agricolo sostenibile e sostengono il settore privato, con un approccio inclusivo che punta al pieno coinvolgimento anche delle comunità diasporiche. Infine, la vice ministra si è resa disponibile ad effettuare una missione in Senegal, che potrebbe svolgersi in novembre, accompagnata da rappresentanti delle imprese italiane. Il ministro Baldé, mostrando apprezzamento per l’ipotesi di una missione del viceministro, ha illustrato le opportunità per investimenti in Senegal, Paese in rapida crescita economica. Si è detto inoltre d’accordo circa l’importanza di valorizzare la diaspora senegalese in Italia che, ha sottolineato, è ad oggi la più grande comunità senegalese all’estero. (Com)