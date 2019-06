Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 14)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene all'intitolazione dei giardini pensili del Parco della Musica alla memoria del Maestro Claudio Abbado.Giardini dell'Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin (ore 10:30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato partecipano alla celebrazione dei funerali di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa.Rocca di Papa - Parco della Pompa, in località Campi d'Annibale - via Pozzo del Principe (ore 16)- L'assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi partecipa alla presentazione del 'Piano Sviluppo Turismo' di Ferrovie dello Stato Italiane.Stazione di Roma Tiburtina, Circonvallazione Nomentana (ore 11) (segue) (Rer)