Governo: Berlusconi, opporsi con fermezza ad uno dei peggiori esecutivi storia italiana

- Si è riunita oggi a Roma, si legge in una nota, "presieduta da Silvio Berlusconi, la Conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia. Nel corso della riunione, convocata a palazzo Grazioli - su mandato del presidente - dal coordinatore della Conferenza, Sestino Giacomoni, i partecipanti hanno preso atto positivamente delle determinazioni illustrate dal presidente Berlusconi. L’indicazione di due figure autorevoli come l’onorevole Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, e Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, alle quali è stato delegato il compito di coordinare l’azione del Movimento nella fase di definizione delle nuove regole, che verranno approvate dal Congresso nazionale, non sospende e non modifica la titolarità degli organi di Forza Italia nazionali, regionali e locali previsti dello Statuto, che rimangono in carica nella pienezza dei loro poteri e competenze, fino a quando non si procederà al rinnovo dei diversi incarichi, secondo le regole che verranno fissate nel prossimo Congresso nazionale. In quella sede", prosegue la nota, "si definiranno i criteri per un più diretto coinvolgimento di militanti ed elettori nei processi decisionali di Forza Italia per renderla più pronta e capace di intercettare nuovamente il consenso dell'elettorato e per rispondere all’esigenza di rinnovamento da molti avvertita. Si tratta di uno sforzo di elaborazione e di rilancio, che deve vedere impegnato intorno al presidente Berlusconi e alle persone da lui indicate l’intero gruppo dirigente di Forza Italia, dalla struttura nazionale ai coordinatori regionali, ai livelli provinciali e cittadini, agli eletti ad ogni livello". (segue) (Com)