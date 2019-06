Governo: Berlusconi, opporsi con fermezza ad uno dei peggiori esecutivi storia italiana (2)

- La nota rileva, poi, che "ognuno dovrà fare la sua parte, per costruire la nuova Forza Italia. E' una sfida ricca di prospettive: Forza Italia rappresenta la parte migliore del centro-destra e del paese, raccoglie l’eredità delle più illustri tradizioni politica italiane ed europee, quella liberale, quella cattolica, quella riformatrice e quella garantista. Forza Italia rappresenta i ceti produttivi, l’impresa, i lavoratori, il ceto medio: tutti coloro che alla politica chiedono serietà e competenza, che vogliono meno Stato ma lo vogliono più efficiente, meno spesa pubblica e meno tasse, più infrastrutture e più sicurezza, una giustizia giusta e la rigorosa tutela delle libertà. Con umiltà e con determinazione dunque", è scritto nella nota, "ci accingiamo a questo compito, che oggi significa opporsi con fermezza ad uno dei peggiori governi della storia italiana, significa batterci con assoluta determinazione contro l’oppressione giudiziaria, contro l’oppressione fiscale, contro l’oppressione burocratica. Significa anche lavorare per un centro-destra unito e omogeneo, nel quale le nostre idee, i nostri valori, i nostri programmi sono e saranno fondamentali. L’unico centro-destra che può ottenere la maggioranza nelle elezioni", conclude la nota, "e dare all’Italia un governo capace di governare". (Com)