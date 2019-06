Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Terza conferenza nazionale sulla sharing mobility, organizzata dall’Osservatorio nazionale Sharing Mobility.Stazione Termini, sala Esquilino (ore 9:30)- Intitolazione dei giardini pensili del Parco della Musica alla memoria del maestro Claudio Abbado. Partecipano il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, il presidente del Municipio II Francesca del Bello, il sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele Dall’Ongano, il presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina, l’amministratore delegato della Fondazione Musica per RomaJosé Dosal e la fondazione Abbado rappresentata da Daniele Sebastina Abbado.Parco della Musica (ore 10)- Presentazione del Piano del Gruppo Fs Italiane per sviluppo del turismo in Italia. Interverranno: Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generaleFerrovie dello Stato Italiane, Renzo Iorio, amministratore delegato "nugo"Stazione Tiburtina (ore 11)- Presentazione del programma della storica manifestazione culturale "La girandola”Camera dei deputati, sala stampa (ore 11:30) (segue) (Rer)