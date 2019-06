Brasile: debito pubblico federale cresciuto dello 0,31 per cento ad aprile 2019

- Il debito pubblico del Brasile è cresciuto dello 0,31 per cento ad aprile 2019 rispetto a marzo. Lo riferisce la segreteria nazionale del Tesoro del ministero dell'Economia. Lo stock di debito è passato dai 3.878 miliardi di real (874 miliardi di euro) del mese di marzo ai 3.899 (892 miliardi di euro) miliardi del mese scorso. Il debito interno pubblico federale (Dpmfi), che è la parte del debito pubblico sul mercato domestico, è cresciuto dello 0,32 per cento in marzo rispetto a marzo, passando dai 3.723 miliardi di real (852 miliardi di euro) ai 3.753 miliardi di real (859 miliardi di euro). (segue) (Brb)