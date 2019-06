Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa per la presentazione del progetto di monitoraggio della zona costiera di Anzio con l’utilizzo di droni.Anzio, sala consiliare, Villa Corsini Sarsina (ore 12)- Incontro di Grigory Pasko, vincitore del Premio Ischia Internazionale promosso da AdR.Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci (ore 13)- Celebrazione dei funerali di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa.Rocca di Papa - Parco della Pompa, in località Campi d'Annibale - via Pozzo del Principe (ore 16)- “Appalti e concorrenza nella Pubblica Amministrazione tra Etica ed Efficienza “ convegno organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Frosinone, Ucid Giovani Frosinone, in collaborazione con AnceE Frosinone e con il patrocinio della Provincia. Intervengono Giovanni Turriziani, presidente Unindustria Frosinone e Christian De Vellis, presidente giovani Unindustria Frosinone. Tra i relatori: Raffaele Cantone, presidente di Anac, Antonio Pompeo presidente provincia Frosinone, Angelo Libero Massaro presidente Ance Frosinone, Fabio Tagliaferri Presidente Ucid Frosinone, Moreno di Legge presidente Ucid Sezione Sora-Cassino, Giovanni Ritirossi Presidente Giovani Ucid Sezione provinciale di Frosinone, Edoardo Bianchi Vice Presidente alle Opere Pubbliche Ance - associazione Nazionale Costruttori Edili, Alberto Maria Gambino Pro-Rettore Università Europea di Roma Presidente nazionale di Scienza & Vita.Frosinone, amministrazione provinciale, piazza Gramsci (ore 16:30)- In occasione dei 10 anni della scomparsa di Davide De Luca, funzionario prefettizio impegnato per lungo tempo nei servizi di informazione e sicurezza, il prefetto Giulio Maninchedda presenta il volume "Davide De Luca. Testimone di etica del servizio pubblico". Indirizzo di saluto: Giovanni Lo Storto, direttore Generale Luiss. Insieme all'autore intervengono: Gianni Letta già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle funzioni in materia di servizi di sicurezza, Lorenzo Guerini, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e il Prefetto Carlo Mosca.Sala delle Colonne, viale Pola 12 (ore 15)- Convegno Ugl “Immigrazione illegale – globalizzazione, flussi migratori e destrutturazione dei diritti – prospettive occupazionali e sociali”.Wedekind palace (ore 17:30)(Rer)