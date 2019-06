Mercosur: Centinaio, negoziato garantisca interessi agricoltura italiana

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, afferma in una nota che "l’accordo tra Ue e paesi del Mercosur non dovrà andare contro gli interessi del nostro paese. Non possiamo permettere che anche un solo agricoltore italiano venga penalizzato. Siamo favorevoli all’apertura dei mercati, purché questa avvenga nel solco di un proficuo scambio che non penalizzi nessuna delle parti in gioco". L'esponente dell'esecutivo commenta così le ultime indiscrezioni sul negoziato in atto tra Unione europea e paesi Mercosur (il blocco commerciale dell’America Latina), dalle quali emerge uno scenario che potrebbe avere ripercussioni negative sul settore avicolo italiano.(Com)