Migranti: Salvini, Pd con i clandestini, io penso prima agli italiani

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook "in arrivo a Lampedusa una carovana di parlamentari del Pd a difesa della Sea Watch. Siamo su 'Scherzi a Parte'. Per certi politici l'Italia non ha leggi, non ha confini, non ha regole, non ha dignità. Per loro vengono prima i clandestini? Io penso prima agli italiani". (Rin)