Rifiuti Roma: nasce rete dei Comuni "no-discarica" a Pian dell'Olmo. Sindaci, "insieme per nuovi impianti di riciclo dei materiali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova discarica in località Pian dell'Olmo non serve e non deve essere realizzata. Abbiamo deciso di unire le nostre forze per lavorare ad un progetto condiviso di salvaguardia degli interessi di tutti i cittadini e del territorio: nuovi impianti non inquinanti di riciclo dei materiali. Siamo pronti ad avviare un percorso per trovare soluzioni durature allo smaltimento dei rifiuti che non siano discariche e inceneritori". Lo affermano in una nota congiunta il sindaco di Roma, Virginia Raggi; il sindaco di Riano Ermelindo Vetrani; il sindaco di Sacrofano Patrizia Nicolini; il sindaco di Monterotondo Riccardo Varoni; il vicesindaco di Formello Cristiano Lancianese; il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini. "Si tratta di una proposta alternativa concreta e realizzabile in tempi brevi - aggiungono - abbiamo deciso, infatti, di unire le nostre forze per valutare l'ipotesi di lavorare ad un progetto condiviso di salvaguardia degli interessi di tutti i cittadini e del territorio, un progetto per nuovi impianti non inquinanti di riciclo dei materiali. L'interesse dei cittadini e del nostro territorio ci unisce nel perseguimento di questo risultato. Nuove opportunità di sviluppo economico sostenibile. Dopo quello di oggi abbiamo concordato sulla importanza di continuare a incontrarci con periodicità per portare avanti insieme questo percorso, che è aperto anche ad altre amministrazioni".(Com)