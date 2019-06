Afghanistan: uccisi due militari statunitensi in un'imboscata dei talebani

- Due militari statunitensi sono stati uccisi oggi, 26 giugno, in Afghanistan, dopo la visita non annunciata nel paese del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. L'esercito degli Stati Uniti, che ha divulgato la notizia, non ha fornito alcun dettaglio su quanto accaduto, limitandosi a dire che i due soldati sono stati uccisi in combattimento. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, i talebani hanno rivendicato l'azione, confermando che i due soldati statunitensi sono stati uccisi in un'imboscata nella provincia di Wardak, a sud-ovest di Kabul. I soldati statunitensi sono in Afghanistan dal 2001, quando gli Stati Uniti invasero il paese nell’ambito delle operazioni contro i terroristi di al Qaida. Più di 2.400 membri del personale militare degli Stati Uniti sono morti in Afghanistan da quando la coalizione a guida Usa ha invaso il paese dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre contro gli Stati Uniti. (segue) (Was)