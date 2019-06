Roma: Fp Cgil Roma e Lazio, siglato accordo su riorganizzazione dei servizi sociali. Revocato stato agitazione

- Siglato oggi l'accordo tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione di Roma Capitale per il settore degli assistenti sociali. Con l'intesa, viene definitivamente revocato lo stato di agitazione del settore. Così Marco d'Emilia, Fp Cgil di Roma e Lazio: "Si tratta di un accordo di enorme rilevanza, dove per la prima volta si affronta e si riconosce il ruolo professionale degli assistenti sociali svolto all'interno delle strutture territoriali dei municipi e del Dipartimento politiche sociali". "Per la prima volta viene delineato l'ambito di intervento degli assistenti sociali e approvato un piano assunzionale che consentirà di rinforzare gli organici, una delle più gravi criticità da noi denunciate", prosegue d'Emilia. Nell'accordo si prevede l'assunzione straordinaria di 170 assistenti sociali (di cui 12 a tempo indeterminato), oltre a 10 funzionari amministrativi, 3 funzionari economici, 25 istruttori amministrativi e 2 istruttori economici, tutti destinati al settore socio assistenziale. Si definiscono inoltre tempi e modalità certe per affrontare costruttivamente le tante problematiche che vivono quotidianamente gli assistenti sociali nello svolgimento delle attività. (segue) (Com)