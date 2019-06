Roma: Fp Cgil Roma e Lazio, siglato accordo su riorganizzazione dei servizi sociali. Revocato stato agitazione (2)

- "Con la crisi economica, il fenomeno migratorio, la precarizzazione del lavoro e l'emergere di nuove povertà, i bisogni e le richieste da parte dei cittadini sono aumentate, e con esse gli interventi di natura socio assistenziale che il Comune di Roma, come ogni ente locale, è chiamato a garantire. L'accordo è un passo avanti che finalmente dà risposta e voce a una figura professionale essenziale, per una funzione delicata e fondamentale come quella dei servizi sociali, in cui rientra una complessa gamma di servizi e prestazioni che richiedono interventi e competenze specifiche", continua il segretario della Funzione Pubblica Cgil Roma e Lazio. "L'attenzione che la nostra Federazione ha posto per la tutela e il confronto con gli assistenti sociali, sia a livello locale che nazionale, deriva dall'importanza e dalla centralità riconosciute al sistema del welfare e dalla necessità di garantire professionalità e competenze per migliorare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, proprio dove ce n'è più bisogno e dove maggiori – e sempre crescenti - sono le fragilità. È in questo percorso che si colloca e acquisisce maggiore valore l'accordo di oggi", conclude. (Com)