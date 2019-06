Migranti: Salvini, Di Maio non è ministro dell'Interno, parlano le cifre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio non è il ministro dell'Interno, si può fare di più, ma le cifre dicono quest'anno 539 morti, un decimo di due anni fa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, interpellato sulle parole dell'altro vicepremier Luigi Di Maio, in merito alla vicenda Sea Watch. (Rer)