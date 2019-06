Italia-Albania: telefonata tra Salvini e presidente Meta su crisi politica albanese

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha parlato oggi con il presidente albanese Ilir Meta della crisi politica in Albania. In un video pubblicato su Facebook, il ministro Salvini ha detto di aver avuto una telefonata con Meta “per capire come aiutare un paese a noi vicino e amico, e per evitare che si moltiplichino e si ripetano gli scontri di piazza della scorsa settimana”. Nel paese resta infatti alta la tensione visto che da settimane si registrano manifestazioni in piazza in vista delle elezioni amministrative del 30 giugno. L'opposizione di centrodestra, che boicotterà l'appuntamento elettorale, chiede le dimissioni del premier socialista Edi Rama e la formazione di un governo transitorio che prepari elezioni anticipate. Lo svolgimento delle amministrative è stato fonte di forti scontri della maggioranza anche con il presidente della Repubblica Ilir Meta, il quale, lo scorso 10 giugno ha deciso di annullare il 30 giugno quale data per la tenuta delle amministrative. Due giorni fa, il Collegio elettorale ha riconosciuto valida la decisione della Commissione elettorale centrale (Cec), la quale, con i voti dei soli membri nominati dalla maggioranza, ha ritenuto che il decreto di Meta sia "un atto totalmente invalido" e quindi è andata avanti con i preparativi per la tenuta delle amministrative nella data prestabilita. Ma secondo Meta "la decisione del Collegio elettorale albanese non riguarda il decreto del presidente della Repubblica, ma solo il rapporto fra la Cec e il Partito per l'unità nazionale (Puk), che ha fatto ricorso contro la Cec". (Res)