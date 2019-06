Canada: gruppi neo-nazisti inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elenco ufficiale delle organizzazioni terroristiche del Canada include ora un'organizzazione neo-nazista improntata al suprematismo bianco e il suo "braccio armato". E' la prima volta che gruppi estremisti di destra compaiono nella lista. La decisione è stata presa poiché le agenzie per la sicurezza nazionale del paese identificano sempre di più l'estremismo di destra come una minaccia alla sicurezza canadese. L'elenco aggiornato include anche tre nuovi gruppi descritti come militanti sciiti sostenuti dall'Iran. Il ministro per la Sicurezza pubblica, Ralph Goodale, ha annunciato l'aggiornamento dell'elenco oggi, 26 giugno, insieme a nuove misure per aiutare a prevenire la diffusione di contenuti estremisti online. La lista del codice penale delle entità terroristiche include ora “Blood and Honor”, "una rete internazionale neonazista la cui ideologia deriva dalla dottrina nazionalsocialista della Germania nazista", secondo il sito web del ministero per la Sicurezza pubblica del Canada. "Attraverso il loro braccio armato, Combat 18 (C18), il gruppo ha compiuto azioni violente, tra cui omicidi e bombardamenti". (Res)