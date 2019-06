Serbia-Russia: presidente Vucic riceve domani ambasciatore russo in visita commiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botsan-Kharchenko, ricordava ancora il giornale serbo, era 10 anni fa il rappresentante russo nel Gruppo di contatto per il Kosovo, e successivamente è stato membro della trojka formata dai rappresentanti di Russia, Usa e Ue per il Kosovo. Il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva commentato la scelta di Botsan-Kharchenko già l'anno scorso, appena fatto il nome del successore di Cepurin da parte dei media locali, definendolo uno degli "specialisti russi" e osservando che la sua scelta rappresentava un "chiaro messaggio". Agli inizi di giugno il deputato del Partito progressista serbo (Sns) e analista militare Miroslav Lazanski è stato nominato nuovo ambasciatore di Serbia a Mosca. La nomina è stata preceduta da un ordine di richiamo in patria per il precedente ambasciatore, Slavenko Terzic, giunto al termine del suo mandato. (Seb)