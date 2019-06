Kosovo: Jahjaga a “Nova”, serve pressione comunità internazionale verso Serbia su violenze sessuali in guerra (2)

- Le principali organizzazioni internazionali stimano che circa 20 mila persone, tra donne e uomini kosovari, abbiamo subìto violenze sessuali durante gli anni del conflitto, da parte di ufficiali o forze para-militari serbe. La missione di oggi guidata dall’ex presidente kosovara nella capitale italiana è focalizzata a fare un punto della situazione sui sopravvissuti agli abusi sessuali della guerra in Kosovo. “Le violenze sono state strumenti utilizzati durante la guerra in Kosovo, il conflitto ha lasciato profonde conseguenze non solo dal punto di vista infrastrutturale ma delle vite umane”, chiarisce Jahjaga che sottolinea come sia necessaria una migliore cooperazione con la Serbia per condividere dati, mappe e statistiche, ma soprattutto informazioni anche sulle circa 1.600 persone disperse i cui corpi dovrebbero trovarsi tumulati in cimiteri “di massa”. “Le autorità serbe si rifiutano di cooperare nel fornire queste informazioni e nel garantire alla giustizia gli esecutori materiali di queste violenze condotte durante il regime dell’allora presidente Slobodan Milosevic”, evidenzia Jahjaga. (segue) (Gad)