Grecia-Turchia: ministro Difesa Apostolakis esprime posizione Atene a omologo Akar su Zee cipriota (2)

- Ieri il primo ministro Alexis Tsipras è tornato ad avvertire che “chiunque violi il diritto internazionale e i diritti sovrani di Grecia e Cipro dovrà pagare un costo significativo". Intervenuto al campo di addestramento militare delle Forze armate a Cipro, il premier di Atene ribadito la decisione di Atene di sostenere Nicosia dalle attività turche nel Mediterraneo orientale. Rispondendo ad alcune dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Tsipras ha detto che il primo ministro greco non “dice semplicemente alcune cose" ma parla la lingua del diritto internazionale, della verità e della risolutezza. Inoltre, "non parla da solo", come affermato da Erdogan, ma gode del sostegno di “tutti gli Stati membri dell'Ue” e della stragrande maggioranza della comunità internazionale. Tsipras ha infine chiesto che "tutte queste violazioni si fermano qui", in riferimento alle recenti attività esplorative nella Zona economica esclusiva (Zee) condotte da navi da perforazione turche. OPggi Erdogan ha confermato che la Turchia continua a rivendicare i propri diritti sullo sfruttamento delle risorse energetiche nel bacino del Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)